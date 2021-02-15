Ульяновск, , 06:42 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор наркокурьеру, который пытался сбыть в регионах России более 8,5 кг наркотических средств. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следствием установлено, что безработный фигурант уголовного дела через мессенджеры договорился с контрагентом о работе в качестве курьера по доставке в регионы наркотических средств и психотропных веществ. По данным правоохранителей, 22 июля 2020 года он забрал из закладок в Калужской области и Подмосковье партии более 8,5 кг наркотиков, спрятав их в своей машине.

«Злоумышленник попытался перевезти их в Чувашию и Самарскую область, но через двое суток был задержан сотрудниками УФСБ», — говорится в сообщении.

Подсудимого задержали в Ульяновской области.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Решением суда ему назначено шесть лет строгого режима. Также он оштрафован на 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о лишении свободы за склонение в интернете к потреблению наркотиков. Если подобные действия повлекли по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то фигурант уголовного дела может получить от 12 до 15 лет лишения свободы.

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