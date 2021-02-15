Токио, , 06:21 — REGNUM Как минимум 12 человек получили тяжёлые травмы в результате землетрясения магнитудой 7,3 которое произошло у побережья Японии. Об этом 15 февраля сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

Общее число пострадавших при землетрясении составило 153 человека. Из них, по словам премьер-министра, 12 человек получили тяжёлые травмы, остальные 141 были травмированы относительно легко. До сих пор не восстановлено движение поездов на одном из участков скоростной железной дороги. На северо-востоке острова Хонсю обвал, вызванный землетрясением, полностью перекрыл скоростную автотрассу.

Суга заявил, что правительство Японии направило в пострадавшие регионы всю необходимую помощь для скорейшего восстановления там нормальной жизни.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,3 произошло 13 февраля у побережья префектуры Фукусима на северо-западе острова Хонсю. Сильнее всего подземные толчки ощущались в префектурах Фукусима и Мияги. После землетрясения в регионе произошло более двух десятков афтершоков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате землетрясения в Японии пострадало более ста человек.

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