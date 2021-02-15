Казань, , 08:14 — REGNUM В Татарии в период с 11 сентября 2020 года по 12 февраля 2021 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства произошло 1 106 аварий и инцидентов. Из низ них по водоснабжению — 882 аварии, по теплоснабжению — 71, 66 — по электроснабжению, во горячему водоснабжению — 60, по газоснабжению — 26, еще одна по водоотведеню. Об этом мообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Отдельно глава республиканского ведомства отметил проблему обеспечения безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. С начала текущего отопительного сезона зарегистрировано 26 инцидентов, связанных с газоснабжением в многоквартирных домах. Отравились угарным газом 11 человек, в том числе шестеро детей. Один случай привел к летальному исходу. Наиболее частой причиной подобных инцидентов становится несоблюдение элементарных правил газовой безопасности. Плиты импользуют для обогрева помещений, к газовым трубам подвешивают веревки для сушки белья, закрывают самовольно вентиляционные отверстия, не следят за дымоходами, не проводят регулярное техническое обслуживание приборов, отметил Марат Айзатуллин.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году в Татарии планируют расширить фукции службы «112». Глава республики Рустам Минниханов предложил операторам принимать также заявки о коммунальных авариях. Расширение функции службы «112» запланировано для удобства жителей республики по передаче и приему сведений об авариях.

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