Южно-Сахалинск, , 06:02 — REGNUM На Сахалине, в Долинске, снежная глыба с крыши обрушилась прямо на коляску с ребёнком. Мужчине удалось собой закрыть двухмесячного сына.

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Видео с места происшествия разместили на странице «ЧП Сахалин» в Instagram.

СМИ региона пишут, что это уже далеко не первый случай падения снега с крыши.

По факту падения снега с крыши дома №17 по улице Ленина в Долинске следственное управление области начало проверку.

«В ходе проведения проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана юридическая оценка действиям работников коммунальной компании, ответственной за расчистку крыш от снега, а также действиям должностных лиц органов, контролирующих деятельность управляющих компаний», — сообщили в СУ СКР по Сахалину.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Находки в Приморье начала проверку информации из соцсетей о падении на ребёнка снега с крыши магазина. На видео снят момент падения снега на стоящего маленького мальчика, который под тяжестью снежной массы упал.