Челябинск, , 05:58 — REGNUM В Челябинске дверью трамвая зажало ногу пассажира. Водитель этого не заметил и начал движение, пишут СМИ.

По данным изданий, мужчина выходил из трамвая на пересечении улиц Первой Пятилетки и Горького. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что гражданин не успел выйти из вагона, ему зажало ногу дверью и трамвай начал движение. Человека потащило по земле. Затем вагон всё же остановился.

Как пишет 74.ru, мужчина остался жив. Глава ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачёв пояснил изданию, что инцидент произошёл вечером 12 февраля. Пострадавший встал и ушёл. К транспортникам он не обращался.

По словам Усачёва, водитель ездил всего неделю. Его сняли с рельса и отправили на обучение. Пока он будет ездить с инструктором.