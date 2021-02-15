Посёлок городского типа Ола, Магаданская область, , 05:40 — REGNUM В Магаданской области проводится операция по спасению мужчины, который 14 февраля упал с обрыва горы Армань в Ольском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС Колымы.

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На помощь пострадавшему вылетел вертолёт МИ-8 авиакомпании «Русские вертолётные системы» с медиками и спасателями.

Вечером 14 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что двое мужчин и женщина совершали подъём на гору Армань, один мужчина упал с обрыва, требуется эвакуация.

Ночью поднять пострадавшего не удалось, утром 15 февраля спасательная операция продолжилась. Задействовано 34 человека и 14 единиц техники, из них от МЧС 10 человек и четыре единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, заблудившийся в горах житель Алма-Аты скончался после госпитализации.