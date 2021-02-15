Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Женщина, в машине у которой был найден заряженный пистолет, была задержана полицией возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом 14 февраля сообщил телеканал Fox News.

Женщина 66-ти лет, личность которой не раскрывается, была задержана полицией при попытке попасть на закрытую территорию резиденции американского лидера через контрольно-пропускной пункт. При этом женщина уверяла, что у неё есть письмо к президенту США Джозефу Байдену.

Автомобиль женщины был обнаружен недалеко от Белого дома. При обыске сотрудниками полиции в автомобиле был найден заряженный пистолет. При этом спутником женщины был мужчина, вооружённый пневматическим оружием. Женщину задержали, сотрудники полиции передали задержанную Секретной службе США, чьей функцией, среди прочих, является охрана первых лиц государства.

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