Дамаск, , 03:44 — REGNUM Огонь по воздушным целям над районами в окрестностях Дамаска ведут средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии. Об этом 15 февраля сообщает агентство SANA.

«Наши ПВО отвечают на агрессию Израиля в окрестностях Дамаска», — сказано в сообщении.

По данным агентства, взрывы слышны в воздухе над западными сельскими районами недалеко от столицы Сирии. Согласно предварительной информации, обстрел ведётся с территории Голанских высот. Информация о пострадавших, либо разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более трёх десятках обстрелов, зафиксированных за сутки в Сирии со стороны боевиков.

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