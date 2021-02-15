Верхнедонской район, , 00:28 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летнего школьника на уроке физкультуры. Трагедия произошла в Верхнедонском районе 11 февраля 2021 года, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, подросток упал, зацепившись за волейбольную сетку, и сильно ударился головой о напольное покрытие. К вечеру состояние ребёнка ухудшилось, и он был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, школьник скончался.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Наряду с этим проводится прокурорская проверка.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2021 года 16-летний подросток умер во время урока в одной из школ города Шахты. Доследственная проверка продолжается.

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