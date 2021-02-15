Ростов-на-Дону, , 00:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону прокуратура проведёт проверку по факту обрушения стены частного жилого дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

ЧП произошло на пересечении переулка Семашко и улицы Донской. Пострадавших нет. По информации, поступившей от властей, причиной обрушения стала щель в подпорной стене, образовавшаяся в ходе работ по усилению строения.

Прокуратура проведёт «проверку соблюдения градостроительного законодательства» и в случае выявленных нарушений примет меры.