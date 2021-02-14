Владимир, , 23:52 — REGNUM Во Владимирской области столкнулись два транспортных средства — пассажирский автобус и грузовая машина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в воскресенье, 14 февраля, на федеральной трассе «Волга» в Собинском районе. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще двое пострадали.

«Произошло столкновение (автобуса) с большегрузом, после этого автобус наехал на металлическое ограждение», — сказал источник.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля в Алматинской области Казахстана в результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали более 20 человек.

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