Владимир, 14 февраля 2021, 23:52 — REGNUM Во Владимирской области столкнулись два транспортных средства — пассажирский автобус и грузовая машина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в воскресенье, 14 февраля, на федеральной трассе «Волга» в Собинском районе. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще двое пострадали.
«Произошло столкновение (автобуса) с большегрузом, после этого автобус наехал на металлическое ограждение», — сказал источник.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля в Алматинской области Казахстана в результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали более 20 человек.
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