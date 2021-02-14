Москва, , 22:57 — REGNUM В Басманном районе Москвы ликвидирован пожар в здании хостела. Об этом сообщили Агентство Москва в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

ЧП произошло в воскресенье, 14 февраля, на ул. Мясницкая, д. 24/7 стр. 3. О жертвах и пострадавших не сообщается.

«В 21:40 мск пожар был локализован, — говорится в сообщении. — В 22:07 мск пожар был полностью ликвидирован».

В настоящее время на месте пожара находятся сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля в пресс-службе столичного главного управления МЧС сообщили, что в Москве произошёл пожар в металлическом ангаре на площади около 1000 кв. м.

Читайте также: В Москве загорелся ангар на площади 1 тыс. кв. м