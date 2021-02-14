Анкара, , 21:48 — REGNUM Беспилотники, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В сообщении военного ведомства отмечается, что трое представителей организации были ликвидированы в районе Гара в рамках операции ВС Турции («Коготь орла»).

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, поэтому ее деятельность запрещена на территории страны.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля в министерстве национальной обороны Турции сообщили, что принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции самолеты нанесли удары по объектам РПК на севере Ирака.

Читайте также: ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака