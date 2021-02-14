Нумеа, Франция, , 19:26 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 произошло островов Луайоте, относящихся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии — заморской территории Франции. Об этом 14 февраля сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 440 км к юго-востоку от населенного пункта Тадине. Очаг залегал на глубине 10 км. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Тихом океане. Подземные толчки произошли у группы островов Луайоте, относящихся французской Новой Каледонии.

Днём ранее, 11 февраля, там произошли подземные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился в 530 км к востоку от города Нумеа — столицы Новой Каледонии.

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