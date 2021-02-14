Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего неработающего не зарегистрированного в России гражданина одной из стран Закавказья, который на автомобиле BMW совершил наезд на сотрудника полиции и провёз его около ста метров на капоте.

Как сообщили 14 февраля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, злоумышленнику, ранее неоднократно привлекавшемуся к административной и уголовной ответственности, предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказали, что инцидент произошел около 20:30 в четверг, 11 февраля, в Выборгском районе Северной столицы.

Наряд сотрудников 57 отдела полиции прибыл к дому 133 на проспекте Энгельса по сообщению граждан о конфликте в уличном павильоне. Завидев полицейских, один из предполагаемых участников конфликта сел в автомобиль BMW 520D. Когда к автомобилю подошел участковый уполномоченный полиции, чтобы проверить документы, водитель резко начал движение, зацепив полицейского на капот иномарки.

«Проехав около 100 метров с находящимся на капоте сотрудником полиции, водитель остановился около парковки через несколько домов. Злоумышленник после этого был задержан», — отметили в Главке МВД.

После задержания нарушителя доставили в отдел полиции для разбирательства.

Как уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, полицейскому были причинены телесные повреждения.

«В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.