Кострома, , 17:23 — REGNUM В одной из квартир в Давыдовском микрорайоне Костромы обнаружено расчлененное тело мужчины 1987 года рождения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой СУ СКР по Костромской области.

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Погибшего мужчину обнаружили 13 февраля. По факту убийства возбуждено уголовное дело, уже есть подозреваемые.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов следственного управления СК России по Костромской области и оперативных сотрудников УМВД России по Костромской области. В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства задержаны трое мужчин, с ними проводятся следственные действия», — рассказали в СУ СКР по Костромской области .

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины совершения преступления.