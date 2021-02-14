Симферополь, , 14:32 — REGNUM Мощный снегопад, который накрыл крымский полуостров, вызвал радостную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 14 февраля в социальной сети Facebook.

«Похоже, всю европейскую часть накрыло это «счастье». С другой стороны, «много снега — много хлеба», говорит народная примета», — поделилась Ирина Щ.

Многие пользователи отметили, что снегопад благоприятно повлияет на экосистему региона. Люди считают, снег только на пользу Крыму.

«Оживают надежды на самовосстановление тонких экосистем Крыма. Малые водопады, Каньон и так далее», — пишет Ольга П.

Некоторые указали на то, что снегопад позволит поднять уровень воды в водохранилищах Крыма. Граждане уверены, что это хорошая помощь в условиях водной блокады со стороны Украины.

«Нет худа без добра — наконец-то заполнятся водохранилища и будет вода!», — написала Ольга Ш.

Нашлись и те, кто уверен в том, что снег позволит напитать землю Крыма достаточным количеством влаги до наступления жарких солнечных дней.

«Пусть идёт и побольше. А то скоро жара, как бахнет, и всё сгорит. Хоть немного влагой земля напитается», — считает Зоя К.

Напомним, 13 февраля Крым накрыл мощный снегопад. Высота покрова превысила отметку в 30 сантиметров.