Одесса, Украина, , 12:12 — REGNUM В городе Раздельная Одесской области Украины 13 февраля в одном из частных домов гепатитом А заболели шестнадцать человек, сообщает 14 февраля пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Среди заболевших пятнадцать детей, один из них усыновлен, четырнадцать — взяты под опеку.

«Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий», — добавили в ГСЧС.

Отметим, гепатит А, который также известен как болезнь Боткина или желтуха — острое инфекционное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита А. Вирус хорошо передается через зараженную воду и пищу.