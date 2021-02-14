Людиново, Калужская область, , 11:00 — REGNUM В Людиново Калужской области под завалами обрушившейся под тяжестью снежного пласта кровли спасателями были обнаружены тела 60-летнего мужчины и его 36-летнего сына, сообщили 14 февраля корреспонденту ИА REGNUMв калужском региональном следственном управлении СК России.

На месте происшествия 40.mchs.gov.ru

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По предварительным данным, здание находилось в пользовании местного жителя, который вместе с сыном оборудовал в нём автомастерскую. Из-за обильных осадков в виде снега железобетонные перекрытия не выдержали и крыша здания обрушилась.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту причинение смерти по неосторожности двум лицам. В ходе расследования следователи допрашивают свидетелей, изымают документацию, имеющую отношение к данному зданию, назначают, экспертизы.

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