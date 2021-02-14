Донецк, 14 февраля 2021, 10:06 — REGNUM В минувшие сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 14 февраля в пресс-службе представительства республики в СЦКК.
Вооруженные силы Украины подвергли обстрелам село Ленинское, выпустив в направлении населенного пункта пять гранат из подствольного гранатомета. Также указанный населенный пункт был обстрелян из стрелкового оружия.
В результате нарушения перемирия жертв среди мирного населения и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.
Читайте также: Украинские силовики один раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР
Напомним, в предыдущие сутки ВСУ также обстреляли село Ленинское в ДНР.