Токио, , 09:05 — REGNUM Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Японии превысило 100 человек. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает японское агентство Kyodo.

Напомним, что землетрясение произошло в Японии 13 февраля в 23:08 по местному времени (17:08 по московскому времени). Сильнее всего подземные толчки ощущались в префектурах Мияги и Фукусима. Магнитуда землетрясения достигала 7,3 (6+ по семибальной японской шкале). Толчки ощущались в столице страны — Токио.

без электроснабжения в результате землетрясения остались почти миллион домохозяйств. Сперва сообщалось о 50 пострадавших, сейчас число пострадавших превысило 100 человек.

Существенных разрушений не зафиксировано.