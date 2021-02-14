Нью-Дели, , 08:10 — REGNUM Как минимум 14 человек погибли, ещё четверо получили ранения в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на юго-востоке Индии. Об этом 14 февраля сообщает издание The Times of India.

Авария произошла рано утром 14 февраля в штате Андхра-Прадеш на территории округа Карнаул. На шоссе номер 44 возле деревни Мадар Пурам произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса с пассажирами. Отмечается, что в микроавтобусе ехали паломники из города Маданапалле в город Аджмер в штате Раджастан. Микроавтобус по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с грузовиком.

В результате аварии погибли 14 человек, в том числе восемь женщин, пятеро мужчин и один ребёнок. Ещё четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы с тяжёлыми травмами. Состояние пострадавших оценивается медиками как критическое. По предварительным данным, причиной аварии могла послужить техническая неисправность, либо водитель микроавтобуса мог уснуть за рулём.

Главный министр штата Андхра-Прадеш Джаганмохан Редди выразил соболезнования родным и близким погибших в аварии и поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и обеспечить медицинскую помощь пострадавшим в ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Нигерии, в результате которого погибли девять человек.

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