Пекин, , 07:51 — REGNUM Как минимум 16 человек получили травмы в результате аварии в парке аттракционов в Центральном Китае. Об этом 14 февраля сообщает агентство Xinhua.

ЧП произошло 13 февраля в 15:40 по местному времени (10:40 мск) на территории провинции Хунань в уезде Шаоян. Поломка произошла на аттракционе «летающее колесо». Из-за механического сбоя людей буквально вышвырнуло из объекта. Все пострадавшие были госпитализированы, состояние троих из них оценивается медиками как тяжёлое.

Причина аварии устанавливается. В настоящее время парк аттракционов закрыт по решению местных властей.