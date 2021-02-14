Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2021, 06:46 — REGNUM Здание двухэтажного торгового центра загорелось в городе Сочи. Об этом 14 февраля сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Информация о возгорании поступила в региональное ведомство около 03:00 мск. Загорелось здание торгового центра «Самшит» в Адлерском районе Сочи на улице Демократической. Было объявлено тушение пожара по рангу №2.
В ликвидации возгорания задействованы 58 человек и 19 единиц техники, предварительная площадь пожара составляет около 800 кв. метров.
Информация о пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.
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