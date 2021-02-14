Токио, , 05:28 — REGNUM Как минимум 103 человека пострадали при землетрясении магнитудой 7,3 в Японии. Об этом 14 февраля сообщает агентство Kyodo.

Большинство получивших травмы проживают в префектурах Мияги и Фукусима, здесь подземные толчки ощущались сильнее всего. Основная часть пострадавших получила травмы, в основном ушибы, при падении.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 23:08 по местному времени (17:08 мск) и ощущалось жителями как минимум десяти префектур Японии. Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима. В настоящее время подземные толчки прекратились, но Национальное метеорологическое управление страны предупредило о возможности афтершоков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 50 пострадавших в результате землетрясения на северо-востоке Японии.

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