Конакри, , 04:35 — REGNUM Четыре человека стали жертвами лихорадки Эбола, вспышка которой зарегистрирована впервые с 2016 года в Гвинее. Об этом 13 февраля сообщило агентство France-Presse (AFP).

Четыре летальных исхода были зафиксированы от геморрагической лихорадки Эбола в Западной Африке в районе юго-восточной провинции Гвинеи, Нзерекоре.

В свою очередь, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал в своём Twitter о двух предполагаемых случаях заражения лихорадкой Эбола в Гвинее. По его словам, сведения об этих случаях были получены от отделения ВОЗ в стране. В настоящее время проводятся проверочные тестирования.

Напомним, вирус, вызывающий лихорадку Эбола, был впервые зарегистрирован в 1976 году в в Заире (сейчас Демократическая Республика Конго). Самая сильная вспышка заболевания произошла в 2013—2016 годах, эпидемия охватила Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о третьем случае заболевания лихорадкой Эбола подтвердили в провинции Северное Киву в Демократической Республике Конго.

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