Новокузнецк, Кемеровская область, , 02:21 — REGNUM Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте в Новокузнецком городском округе в Кузбассе. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба МЧС России.

Информация об обрушении породы в штреке на шахте «Юбилейная» поступила в ведомство в 03:10 по местному времени (23:10 мск 13 февраля). На момент ЧП в шахте находилось 98 человек, на поверхность удалось вывести 92 человек, пятеро горняков остались в шахте для работ по её жизнеобеспечению, один человек погиб.

На месте ЧП работают 24 специалиста МЧС РФ, задействовано пять единиц спецтехники. По предварительным данным, в настоящее время системы жизнеобеспечения шахты работают в штатном режиме.

Напомним, угольная шахта «Юбилейная» входит в состав холдинга «Топпром». Здесь добывается уголь особой марки «Ж», он используется для производства кокса, выплавки стали и чугуна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке на 90 суток горных работ на шахтоучастке в Полысаево из-за угрозы жизни и здоровью рабочих.

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