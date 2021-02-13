Ереван, , 23:25 — REGNUM В Армении после землетрясения в медицинские центры обратились более 20 человек, сообщила 13 февраля пресс-секретарь минздрава республики Рипсиме Хачатрян.

«В результате землетрясения по разным причинам с ссадинами и травмами в медицинские центры республики обратились 25 граждан», — написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в столице Армении и в нескольких областях республики примерно в 15:20 по местному времени (14:20 мск).

Жители многоэтажных домов в разных частях Еревана вышли на улицы, а после землетрясения возникли проблемы со связью.