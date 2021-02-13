Токио, 13 февраля 2021, 22:35 — REGNUM Произошедшее в Японии землетрясение не привело к масштабным разрушениям. Об этом 13 февраля сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.
«К настоящему времени данных о масштабных разрушениях не поступало», — цитирует его Kyodo.
Он также добавил, что атомные объекты также не пострадали. Суга призвал жителей не покидать домов и готовиться к возможным афтершокам после землетрясения.
Как сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,1, произошло 13 февраля на территории Японии.
По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в районе префектуры Фукусима на северо-востоке страны.