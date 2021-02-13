Токио, , 21:58 — REGNUM В Японии число пострадавших после сильного землетрясения выросло до 30, сообщает Kyodo.

По данным агентства, пострадали жители префектур Мияги и Фукусима.

Как сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,1, произошло 13 февраля на территории Японии.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в районе префектуры Фукусима на северо-востоке страны.

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