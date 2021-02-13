Токио, 13 февраля 2021, 21:58 — REGNUM В Японии число пострадавших после сильного землетрясения выросло до 30, сообщает Kyodo.
По данным агентства, пострадали жители префектур Мияги и Фукусима.
Как сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,1, произошло 13 февраля на территории Японии.
По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в районе префектуры Фукусима на северо-востоке страны.
Читайте также: В Японии выясняют ситуацию на АЭС «Фукусима-1» после сильного землетрясения