Токио, , 20:09 — REGNUM В Японии в результате землетрясение пострадали не менее 20 человек, сообщает 13 февраля Kyodo.

Отмечается, что как минимум 20 человек получили ранения при падении в префектурах Мияги и Фукусима на северо-востоке страны.

Как сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,1, произошло 13 февраля на территории Японии.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в районе префектуры Фукусима на северо-востоке страны.

Нештатных ситуаций на АЭС «Онагава» и «Фукусима-2» в Японии после сильного землетрясения не зафиксировано, ситуация с «Фукусимой-1» выясняется.