Токио, , 19:50 — REGNUM Нештатных ситуаций на АЭС «Онагава» и «Фукусима-2» в Японии после сильного землетрясения не зафиксировано, ситуация с «Фукусимой-1» выясняется, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

«По поводу АЭС «Фукусима-1» — в настоящий момент ситуация уточняется, по АЭС «Онагава» и «Фукусима-2» нам доложили, что нештатных ситуаций нет», — сказал он на экстренно пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,1, произошло 13 февраля на территории Японии.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в районе префектуры Фукусима на северо-востоке страны.