Тюмень, , 18:42 — REGNUM В Тюменской области при пожаре погибла трёхлетняя девочка. Об этом сообщает регионального СУ СКР.

Трагедия произошла в ночь с 12 на 13 февраля 2021 года в доме по улице Тюменской села Исетского. Огонь заметили соседи, которые вызвали спасателей. Один мужчина спас двух мальчиков 10 и 8-ми лет. Пожарные эвакуировали из дома потерявшую сознание мать, которая находится сейчас в тяжёлом состоянии в больнице. После тушения пожара в доме обнаружено тело погибшей трёхлетней девочки.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания детей в многодетной семье.