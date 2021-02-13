Токио, , 17:56 — REGNUM На территории Японии в субботу, 13 февраля, произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,1. Об этом свидетельствуют данные национального метеорологического управления страны.

В сообщении управления отмечается, что в районе префектуры Фукусима на северо-востоке страны находился эпицентр землетрясения. О пострадавших или разрушениях пока не сообщается.

Метеорологи после землетрясения объявили угрозу цунами.

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля в западной части Японии у побережья острова произошло землетрясение магнитудой 5,4.