Челябинск, , 17:54 — REGNUM В челябинском областном перинатальном центре скончался младенец. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, 12 февраля его обнаружили мёртвым. По некоторым данным, ребёнок мог задохнуться.

В областном минздраве подтвердили журналистам сведения о гибели новорождённого и отметили, что данный случай исключительный. Это медицинское учреждение одно из лучших в регионе, за сутки в нём принимают до 25 родов. Бывают и сложные случаи, с которыми медперсонал успешно справляется.

«Ведь здесь трудятся акушеры-гинекологи и неонатологи высочайшей квалификации с огромным опытом», — подчеркнули в министерстве.

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Причина смерти младенца выясняется. Известно, что роды прошли без осложнений.