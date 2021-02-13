Анкара, , 17:40 — REGNUM Военные самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удары по объектам членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, авиаудары были нанесены в районе Гара в рамках операции Pençe Kartal-2 («Коготь орла»). По последним данным, в результате взрывов погибли трое представителей организации.

Напомним, в Турции считается террористической организацией РПК, деятельность которой запрещена на территории страны.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января представители ВС Турции ликвидировали семерых членов РПК в районе операции «Источник мира» на севере Сирии.

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