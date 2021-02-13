Чусовой, Пермский край, , 17:32 — REGNUM В Пермском крае не смогли спасти туристу из Тюмени, которая упала в ущелье. Об этом сообщает региональное министерство общественной безопасности.

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась по пути к медикам скорой помощи. В операции по спасению приняли участие восемь спасателей. Они полтора часа поднимали женщину из ущелья, а затем везли её пять километров на санях-волокушах.

Как сообщало ИА REGNUM, туристка упала в ущелье. По факту произошедшего идёт проверка. Известно, что женщина была в составе незарегистрированной тургруппы.

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