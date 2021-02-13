Ереван, , 17:27 — REGNUM В результате землетрясения в столице Армении Ереване пострадал один человек, он получил легкие травмы. Об этом 13 февраля заявил премьер-министр страны Никол Пашиняна.

«По предварительным данным, разрушений нет. В районе Эребуни в Ереване поврежден один дом, один гражданин получил легкие травмы», — написал он в своём Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в столице Армении и в нескольких областях республики примерно в 15:20 по местному времени (14:20 мск).

Жители многоэтажных домов в разных частях Еревана вышли на улицы, а после землетрясения возникли проблемы со связью, сообщает Sputnik.

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