Нижний Новгород, , 16:03 — REGNUM Два коммерческих банка попались на уловку мошенников, которые оформляли ипотечные кредиты. По версии следствия, обвиняемые нанесли коммерческим банкам Нижнего Новгорода урон в 50 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

По данным ведомства, женщина и ее бывший супруг предоставляли заведомо ложные сведения и документы в отделения банков, с помощью которых оформляли и получали ипотечные кредиты.

«Урон на сумму свыше 50 млн рублей нанесли двум коммерческим банкам за период с ноября 2014 года по декабрь 2019-го. Они обвиняются в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и 2 преступлений — по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере)».