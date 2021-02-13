Кабул, , 16:01 — REGNUM Пятеро полицейских погибли в результате взрыва в провинции Кунар на востоке Афганистана. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 13 февраля депутат Провинциального совета Кунара Дин Мухаммед Фазли журналистам.

По его словам, в уезде Чапа Дере злоумышленники заложили взрывное устройство на обочине дороги.

Фазли отметил, что во время проезда полицейского автомобиля прогремел мощный взрыв.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за кровавую акцию.

Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля в одном из кварталов Кабула в Афганистане произошел мощный взрыв.

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