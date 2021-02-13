Ереван, , 15:25 — REGNUM Жители столицы Армении покинули дома в связи с сильным землетрясением, сообщает 13 февраля издание Sputnik со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (European-Mediterranean Seismological Centre).

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра 13 февраля в Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр находился в двенадцати километрах от Еревана.

Жители многоэтажных домов в разных частях Еревана вышли на улицы, а после землетрясения возникли проблемы со связью, сообщает Sputnik.

По информации Интерфакс сила подземных толчков составила примерно пять-шесть балов. Информация о разрушениях на данный момент не поступала. В свою очередь издание News. am сообщило, что землетрясение произошло в столице Армении и в нескольких областях республики примерно в 15:20 по местному времени (14:20 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, в Армении 5 февраля произошло землетрясение.

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