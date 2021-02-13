Донецк, , 14:30 — REGNUM В населенных пунктах, оккупированной Украиной части Донецкой Народной Республики украинская армия в нарушение третьего пункта дополнительных мер продолжает размещать вооружение и военную технику, сообщает 13 февраля официальный представитель Управления Народной Милиции ДНР.

Десять танков Т-64 из состава 56-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины были размещены на железнодорожной станции в населенном пункте Красноармейск.

Две бронированныЕ машины пехоты БМП-2 и одна боевая машина пехоты БМП-1 из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ были размещены на территории частных домовладений в населенном пункте Березовое.

Один бронетранспортер БТР-4 из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ был размещен в жилом районе на западной окраине населенного пункта Пионерское на улице Набережная.

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