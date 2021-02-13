Людиново, Калужская область, , 14:10 — REGNUM Тело 60-летнего мужчины обнаружено 13 февраля на месте обрушения кровли производственного здания в городе Людиново Калужской области. Спасатели продолжают искать сына погибшего, который также предположительно находился в здании в момент обрушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

На месте происшествия Kaluga.sledcom.ru

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По предварительным данным, здание находилось в пользовании местного жителя и использовалось как автомастерская. Из-за обильного снега железобетонные перекрытия не выдержали, и крыша здания обрушилась.

В настоящее время следователями начата проверка по факту гибели человека в результате обрушения кровли здания. Проводится осмотр места происшествия. Также назначены экспертизы, изымаются документы о принадлежности здания и его обслуживании, устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

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