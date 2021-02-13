Краснодар, , 12:58 — REGNUM В Краснодарском крае произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 17 транспортных средств. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло на федеральной трассе А-146 в районе станции Северская рядом с поворотом на хутор Свободный.

Столкнулись 17 автомобилей, среди них: четыре грузовика, 12 легковых машин и один рейсовый автобус.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек. Все 17 автомобилей получили механические повреждения. На месте ДТП работают аварийные службы. По факту аварии проводится проверка.

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