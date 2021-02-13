Чусовой, Пермский край, , 11:26 — REGNUM В Пермском крае 13 февраля произешел несчастный случай с туристкой. Как сообщает министерство территориальнойбезопасности региона, женщина упала в ущелье.

По данным ведомства, ЧП произошло на Усьвинских столбах во время прохождения туристического маршрута. Пострадала женщина 1982 года.

На место выехали спасатели Пермской краевой службы спасения со специальным снаряжением, а также экстренные службы. Согласно предварительной информации, женщина находилась в составе незарегистрированной тургруппы из Тюмени.