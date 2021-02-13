Донецк, , 10:32 — REGNUM Вооруженные силы Украины за сутки один раз нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 13 февраля в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

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Обстрелам был подвержен населенный пункт Ленинское, в направлении которого украинские силовики выпустили три гранаты из подствольного гранатомета, а также применили стрелковое оружие.

По имеющейся на данный момент информации, пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

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Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие 24 часа ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.