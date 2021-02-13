Абакан, , 09:11 — REGNUM В Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении директора автономного учреждения республики «Леса Хакасии» Андрея Васильева и иных неустановленных лиц. Как сообщили ИА REGNUM 13 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из регионального управления ФСБ.

По данным следствия, подозреваемый получил взятку — около 4 млн рублей — за заключение договоров купли-продажи древесины. По показаниям задержанного, часть денег необходимо было передать другому лицу.

Васильев был задержан с поличным. Следствие настаивает на необходимости его ареста.

По делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, проверяется причастность к преступлению иных лиц. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области бывшего главу района обвиняют во взяточничестве.

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