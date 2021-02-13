Тюмень, , 07:55 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев заявил о проверке правоохранительными органами видео, в котором запечатлены пытки заключённого в одной из колоний региона. Об этом сообщает «Тюменская линия».

В опубликованном в сети и на портале 72.ru ролике снято, как заключённого посадили в мешок и на голову ему надели полиэтиленовый пакет.

По словам омбудсмена, инцидент произошёл в исправительной колонии №1 Тюмени. Сотрудники УФСИН установили отряд, где происходили издевательства, личности истязателей, изъят телефон, на который был снят ролик.

«Нашли тех, кто снял, и уже разбираются, думаю, в ближайшее время у нас будет информация, кто это сделал, для чего и почему», — резюмировал Миневцев.