Москва, , 07:49 — REGNUM В Москве пробки на дорогах утром в субботу, 13 февраля, достигли девяти баллов — столицу по-прежнему засыпает снегом. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Напомним, что сильный снегопад начался в Москве к утром 12 февраля. Он не прекратился до сих пор. Практически весь день город стоял в пробках из-за многочисленных аварий на дорогах, а также постоянного передвижения снегоуборочной техники.

В целом, к утру субботы, ситуация стала менее напряжжженной в центре Москвы, но на Московской кольцевой автомобильной дороге по-прежнему ряд участков окрашен в ярко-красный цвет.