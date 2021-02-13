Корсаков, Сахалинская область, , 07:06 — REGNUM Пожар произошел на территории гостевого двора в селе Охотское Корсаковского района Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в гостевом дворе «Бирюсинка». К моменту прибытия спасателей на место происшествия уже горела котельная, баня и бассейн. Всего огнем была объята площадь 180 квадратных метров, существовал риск перехода пожара на дом. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было. Причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в Екатеринбурге произошел пожар в двух частных домах. Общая площадь возгорания оценивалась в 270 квадратных метров. Пострадавших не было, все жители успели самостоятельно эвакуироваться из горящих зданий.